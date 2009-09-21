БЮТ хоче завтра поставити крапку в двох питаннях

Фракція БЮТ просить Верховну Раду завтра розглянути законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності і пільг та кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, ці питання можуть бути розглянуті, якщо робота ВР буде завтра розблокована.

«В питаннях, що стосуються скасування недоторканності і пільг треба поставити крапку», - сказав він.

Що стосується кадрових питань, то А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що їх розгляд запланований на четвер, 24 вересня.

«Але якщо буде воля парламенту, то їх можна було б розглянути завтра на вечірньому засіданні», - сказав він.