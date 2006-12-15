Тарас Чорновіл залишив круглий стіл

Тарас Чорновіл демонстративно залишив круглий стіл «Україна–Росія: 15 років окремо чи разом?»

«Я не збираюся брати в цьому участі», – заявив депутат від Партії регіонів, відреагувавши таким чином на антиукраїнський виступ російського тележурналіста Максима Шевченка, що брав участь в круглому столі.

У коментарі УНІАН Чорновіл пояснив, що дуже багато зробив для українсько-російських відносин, щоб «непрості моменти спільної історії не заважали становленню теплих людських відносин між нашими народами». «А з Росії привозять людей з такими поглядами шовіністів, – сказав Чорновіл, – неадекватними не тільки для українських громадян, але і для російської інтелігенції, більшості громадських діячів Росії. Я не можу своєю присутністю освячувати зборище людей, що піддають сумніву саму українську незалежність».

У круглому столі брали участь українські і російські політологи і журналісти. Подробиці читайте пізніше.