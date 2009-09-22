Україна зацікавлена в поліпшенні відносин США та Росії, але...

Україна може вітати покращення відносин Сполучених Штатів Америки і Росії за умови самообмеження “геополітичних апетитів” російської сторони.

Таку думку висловив експерт Інституту міжнародних відносин Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ на прес-конференції в УНІАН, коментуючи відмову США від розміщення стаціонарних елементів системи протиракетної оборони на території Польщі і Чехії з огляду на зміну геополітичної ситуації навколо України.

Експерт зауважив, що Сполучені Штати не відмовилися від системи протиповітряної оборони в Європі остаточно, а встановлення компонентів її наземного базування перенесено на період після 2015 року.

Водночас, зазначив О.ПАЛІЙ, США наголошують і запевняють, насамперед європейські країни, особливо Польщу і Чехію, що це не відступ перед Росією, а свідома політика.

“Для України усе це цікаво. Адже така позиція Сполучених Штатів сприяє посиленню тиску з боку Росії на Україну”, - вважає О.ПАЛІЙ.

Як він наголосив, якщо розрядка напруги у відносинах між Російською Федерацією і США насправді відбудеться, то Україна повинна бути у ній зацікавленою, якщо це не здійснюватиметься за рахунок здачі України під вплив Росії.

“Для України найкращим є раціональне самообмеження геополітичних апетитів Росії. Щоб, нарешті, керівництво цієї держави змирилося з існуванням України і українського народу. За таких відносин ми могли би стати насправді добрими партнерами для усіх та забезпечити національні інтереси”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент США Барак ОБАМА оголосив про перегляд Вашингтоном своїх підходів до розміщення елементів системи ПРО в Європі, проти яких виступала Росія.

Того ж дня міністр оборони США Роберт ГЕЙТС повідомив, що Америка не відмовляється від ПРО в Європі й планує розмістити її елементи на своїх бойових кораблях на півдні та півночі Європи.