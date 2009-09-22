Тимошенко: вибачте за сленг, я не дам спиляти ОПЗ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не дасть зірвати приватизацію Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні після ознайомлення з роботою Гайсинського цукрового заводу (Вінницька обл.).

«Чому сьогодні такі перипетії навколо Одеського припортового заводу? Можу вам сказати: те, що він рано чи пізно буде приватизований, це однозначно. Проблема в тому, як буде приватизований цей завод», - сказала глава уряду.

Вона зазначила, що на сьогодні приватизація заводу узгоджена з профспілками, колективом, керівництвом підприємства і місцевою владою, встановлені жорсткі умови приватизації: щодо модернізації підприємства, соціальних стандартів, передбачена норма, що при порушенні цих умов завод може бути повернений у державну власність без компенсації вартості, сплаченої за приватизацію.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що це буде другий об`єкт після «Криворіжсталі», приватизований «цілком чесно і прозоро».

Вона зазначила, що на сьогодні є можливість продати підприємство великому стратегічному інвестору. «Можна залучити сьогодні стратегічного інвестора світового масштабу, не наших, іноді бувають такі корупційні утворення. І можна показати високий клас, як справді може правильно проходити і приватизація, і модернізація, і реконструкція ОПЗ. Але, на жаль, і проблема в тому, що ніхто не хоче такої прозорої і чесної приватизації на користь держави і трудового колективу. А хочуть як завжди – безплатно, без будь-яких умов, коли можна буде з цим заводом поводитися як завгодно, зокрема, і кидаючи його напризволяще. І саме тому, що є в Україні такі угруповання, які хочуть цей завод узяти за безцінь, тому такий опір сьогодні діям уряду, і тому такий політичний скандал. Вони думають, що президентські вибори закінчаться так, що вони повернутися до влади, зможуть потім цей завод, вибачте за сленг, спиляти так, як вони спиляли 175 тис. об`єктів по всій Україні. Тому зараз хочуть зупинити нормальну прозору процедуру і повернутися до своїх тіньових процедур (після виборів - УНІАН). Я не дозволю цього зробити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що коли в Україні буде сформована «нормальна» влада, то необхідно буде проаналізувати, як працюють раніше приватизовані підприємства, і чи дотримуються нові власники умов, узятих на себе під час приватизації.

«І тоді на базі цієї оцінки можна буде серйозно поправити ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна України 15 липня ц.р. оголосив конкурс про продаж 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом від 17 вересня №747/2009 припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод». Одночасно Президент надіслав подання в КСУ. Того ж дня Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться 29 вересня, незважаючи на указ Президента.

Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод». Таке рішення суд прийняв за позовом екс-голови Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ «Азот» (Черкаси) про припинення приватизації цього підприємства.

У ФДМУ заявили, що не одержували рішень суду про припинення конкурсу з приватизації ОПЗ і вже зареєстрували першого учасника.

Сьогодні, 22 вересня, газета «Дело» написала, що в конкурсі з продажу Одеського припортового заводу зважилися взяти участь лише три з тринадцяти раніше заявлених претендентів. За державний пакет акцій, стартова вартість якого становить 4 млрд. грн., вирішили позмагатися три компанії: афільований з російським «Газпромом» «Сибур», «Нортіма» і «Флора Сервіс».