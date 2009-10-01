Чечетов пропонує Януковичу і Тимошенко закопати сокиру війни

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ пропонує після президентських виборів провести круглий стіл між переможцем і переможеним, результатом якого має стати новий формат коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Дискусійного клубу при Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП).

Виступаючи перед студентами МАУП, М.ЧЕЧЕТОВ висловив упевненість, що на нинішніх президентських виборах переможцем стане лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ чи прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. У будь якому випадку, на думку депутата, перемога на виборах буде отримана із невеликою перевагою у кілька відсотків. Як наслідок, М.ЧЕЧЕТОВ прогнозує черговий політичний розкол і протистояння в Україні, оскільки, на його думку, за В.ЯНУКОВИЧА буде голосувати схід і південь України, за Ю.ТИМОШЕНКО – захід.

Єдиний вихід із цієї ситуації народний депутат вбачає у проведенні круглого столу між переможцем і переможеним, за результатами якого має бути визначений новий формат коаліції, завданням якої буде консолідація України в одне політичне ціле. За його словами, одним із варіантів вирішення конфлікту може стати висування переможеного кандидата у президенти на посаду прем’єр-міністра.

«Тільки так можна буде «закопати сокиру війни». Ще один рік протистояння Україна не витримає», - резюмував народний депутат.

При цьому М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що шанси перемогти на нинішніх президентських перегонах ще в одного з рейтингових кандидатів – Арсенія ЯЦЕНЮКА відсутні. На думку народного депутата, рейтинг А.ЯЦЕНЮКА знищила у Західній Україні Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому М.ЧЕЧЕТОВ не виключив, що А.ЯЦЕНЮКУ фортуна на виборах може усміхнутися на чергових президентських виборах «років через десять».

*** МАУП є найбільшим недержавним вищим навчальним закладом в Україні. В академії вчиться близько 45 тисяч студентів. Дискусійний клуб МАУП розпочав свою роботу в 2008 році. Формат клубу передбачає запрошення провідних політиків, чиновників, суспільних діячів і бізнесменів, які, окрім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції зі студентами філій академії.