3 жовтня відбудеться XLIII з’їзд КПУ

Запрошено лідерів Лівого блоку

Третього жовтня відбудеться 2-й етап XLIII з’їзду Комуністичної партії України. Як повідомляє партійний сайт, на з’їзд запрошені лідери партій Лівого блоку: голова ради партії “Справедливість” Станіслав НІКОЛАЄНКО, голова виконкому СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ, голова політичної партії “Союз лівих сил” Василь ВОЛГА та делегати-представники Лівого блоку. У рамках з’їзду запланований брифінг лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.

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