Лавринович: один з членів ЦВК поза законом

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що перебування Анатолія ПИСАРЕНКА, який досяг пенсійного віку, у складі Центральної виборчої комісії не призведе до скасування результатів виборів Президента України.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на запитання, чи не може “перекреслити результати виборів” перебування у складі ЦВК людини, яка досягла граничного віку перебування на посаді державного службовця, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: “Ні, звичайно не може”.

Водночас він не виключив, що цей чинник (перебування А.ПИСАРЕНКА у складі ЦВК) може створити певні проблеми при ухваленні рішень, з яких не буде консенсусу між членами ЦВК. “У разі, якщо не буде єдності членів Комісії, то голос людини, яка вже поза межами закону перебуває,... може створити проблеми”, – зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він також висловив сподівання, що парламент ухвалить рішення про звільнення А.ПИСАРЕНКА з ЦВК, щоб під час виборчої кампанії питання легітимності Комісії “не використовувалося як спеціальна зброя”. “Мовляв, якщо у нас буде негативний результат, то ми обов’язково скористаємось тим, щоб будь-яке рішення ЦВК оскаржити”, – сказав перший заступник голови ВР.

За його словами, А.ПИСАРЕНКО має піти у відставку. “Є багато інших місць і занять, які він собі може дозволити, щоб приносити користь собі, своїй сім’ї і навіть державі”, – сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.