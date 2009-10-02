Тимошенко відправилася слідами Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що в ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться зі станом реконструкції Міжнародного аеропорту «Львів» і будівництвом стадіону до Євро-2012.

У першій половині дня планується зустріч прем`єр-міністра з архієпископом Львівським Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Ігорем ВОЗНЯКОМ.

Після обіду Ю.ТИМОШЕНКО виступить на засіданні клубу регіональних лідерів IX Львівського міжнародного економічного форуму.

Також у ході поїздки прем`єр планує дати інтерв`ю Львівській обласній державній телерадіокомпанії і побувати на концерті всеукраїнського туру «З Україною в серці».

Сьогодні ж пізно ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.

Нагадаємо, що вчора перед учасниками Львівського міжнародного економічного форуму і в ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії виступав Віктор Ющенко.