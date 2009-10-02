Луценко буде регулярно їздити до Ахметова

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко буде регулярно їздити на матчі донецького "Шахтаря" у Лізі Європи.

Про це головний міліціонер заявив після перемоги клубу Ріната Ахметова над сербським "Партизаном", яку Луценко бачив на власні очі з віп-ложі "Донбас Арени", повідомляє "Чемпіон".

"Під час першої гри я просто був у Донецьку, а зараз знаходився на стадіоні. Якщо треба, щоб "Шахтар" перемагав завжди, я готовий приїжджати постійно", - наводить слова міністра прес-служба донецького клубу.

Луценко готовий їхати за "Шахтарем" навіть у Францію.

"Поїхати до Тулузи? Гарна ідея! Я щойно розповідав Рінату Леонідовичу про те, як у 2004 році на київському стадіоні через мою "колкість" я разом з Юхимом Звягільським розмахував помаранчевим шарфом "Шахтаря" та вболівав за "гірників". А сьогодні отримав той же адреналін", - пригадав міністр бурхливу революційну молодість.

І одразу завів мову про близькі міліціонерам категорії, зокрема бомби.

"Був на стадіоні разом із сином. Все здорово! Це бомба! Насправді це не просто футбол. П`ятдесят тисяч людей прийшли на свято: з сім`ями, красиво, цивілізовано. Це зовсім інший рівень організації ігор, ніж був на радянських стадіонах. Я зараз говорю як міністр внутрішніх справ: знаю, як зсередини організована безпека, як організована робота міліційної служби", - розповів керівник, чий "Беркут" регулярно лупцює вболівальників на всіх стадіонах країни.

"Це вже не тільки спортивне змагання. Це безпечне народне гуляння, яке дуже хочеться привітати. Свого часу, коли Рінат Леонідович Ахметов приніс історичний подарунок країні у вигляді Кубку УЄФА, я відправив йому телеграму з привітанням. Так і цей стадіон - не просто спортивна споруда. Це подарунок країні. Сюди люди ходять не просто на спорт, а влаштовують собі маленьке свято у наш важкий час", - пожалівся урядовець на економічну кризу.