Що нового в проблемних банках (28 вересня - 2 жовтня)

«Дело» з`ясувало, які зміни відбулися в банках з тимчасовою адміністрацією на поточному тижні.

Іпобанк

Національний банк з сьогоднішнього дня (2 жовтня) ввів тимчасову адміністрацію в Іпобанку. У режимі тимчасового адміністрування під керівництвом Юрія Власенка (колишній заступник правління Укрінбанку) Іпобанк пробуде до 1 жовтня наступного року. Мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введений всього на три місяці — до 1 січня 2010 року.

Не зважаючи на введення тимчасової адміністрації, депозити, термін яких закінчився, і відсотки по депозитах банк продовжує виплачувати. «У нас ще немає ухвали про введення тимчасової адміністрації. Назвіть прізвище, і я замовлю вам гроші для виплати депозиту», — відповіла оператор контакт-центру.

Надра Банк

Банк цього тижня відкрив спеціалізований центр реструктуризації заборгованості позичальників — фізичних осіб. У центр можуть звертатися позичальники, які обслуговують іпотечні кредити, автокредити, кредити на ремонт, навчання і інші цілі і зазнають тимчасові фінансові труднощі, унаслідок чого з`явилася прострочена заборгованість.

Під таких клієнтів банк розробив декілька програм реструктуризації, які включають зниження процентної ставки, зменшення щомісячного платежу, відстрочення виплати тіла кредиту, продовження терміну кредиту.

Поки такий центр відкрили тільки в Києві за адресою вул. Ярославів Вал, 20. У «Надра» обіцяють, що в майбутньому вони відкриють подібні центри по всій Україні.

Банк «Столиця»

З цього тижня банк зняв обмеження на видачу депозитів, термін яких закінчився. Проте є одне обмеження: гроші зможуть одержати тільки вкладники, у яких сума депозиту і відсотки по ньому не перевищують 5 тис. грн.

Банк «Національний кредит»

Банк виплачує тільки відсотки по внесках. Депозити, термін яких закінчився, банк пропонує переоформити на новий термін або виплатити гроші рівними частинами впродовж 12 місяців.

Банк «Володимирський»

Депозити, термін яких закінчився, в банку як і раніше не повертають. Відсотки по внесках видають з обмеженням 200 грн. в місяць на одного вкладника, в такому ж об`ємі виплачуються пенсії. Вкладник, який переоформить мінімум на 6 місяців депозит, термін якого закінчився, одержить нараховані за старим депозитним договором відсотки в повному обсязі.