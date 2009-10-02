Киян чекає тарифний шок. Про це журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи результати першого засідання робочої групи з підготовки проекту рішення щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Створена більшістю Черновецького для врегулювання тарифної проблеми робоча група насправді готує нове шокове підвищення тарифів для населення», - зазначив опозиційний політик.

За інформацією Дмитра Андрієвського, жодна з десяти пропозицій щодо зменшення тарифного тиску на киян, що міститься у підготовленому ним проекті рішення, на засіданні робочої групи навіть не була розглянута. Натомість був запропонований інший проект, згідно з яким ціни на житлово-комунальні послуги вже у найближчий час зростуть у кілька разів, а відповідальність за це буде покладена на депутатів.

«Проект комунальних монополістів вражає своїм цинізмом. Не зробивши нічого для оптимізації надання житлово-комунальних послуг, для покращення їх якості, вони планують чергове підвищення тарифів на 50% з 1 січня 2010 року і у кілька разів – з 1 квітня. При цьому точкою відліку планується зробити ціни, встановлені незаконним розпорядженням заступника голови КМДА, зупинені Кабінетом Міністрів та оскаржені у суді», - повідомив депутат.

«Передвиборча риторика, яка сьогодні стримує апетити комунальних монополістів, на початку наступного року зміниться шоковою терапією для киян. Результативно протистояти їй може тільки об’єднання опозиційних сил, які повинні вже сьогодні захищати своїх виборців», - наголосив Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, що проектом рішення, запропонованим Дмитром Андрієвським, було передбачено:

- скасувати розпорядження про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення;

- вважати чинними тарифи, що діяли до 1 червня 2009 року;

- зобов’язати КМДА забезпечити проведення перерахунків та повернення населенню надмірно сплачених коштів;

- встановити мораторій на підвищення тарифів до прийняття окремого рішення Київради;

- зобов’язати КМДА невідкладно прийняти рішення про визначення виконавців житлово-комунальних послуг та укладання прямих договорів зі споживачами;

- провести незалежну експертизу економічного обґрунтування тарифів;

- забезпечити проведення громадських слухань по кожному будинку.