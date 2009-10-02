Ющенко: Тимошенко хоче повернути країну в часи «кухонної гласності»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований зростанням кількості прикладів відвертого і публічного нехтування прем’єр-міністром України національним законодавством, повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Поганою традицією в останніх заявах і діях прем’єр-міністра України стає обіцянка добиватися свого будь-що – незважаючи на рішення судів, пряму законодавчу заборону, міркування національного інтересу», - наголосила вона, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, у цьому ряду: обіцянки ухвалити бюджет постановою уряду; заклики приватизувати стратегічне підприємство – Одеський припортовий завод – всупереч рішенням суду; у цьому ж переліку – судове рішення, яким фактично заборонена критика уряду.

Як сказала прес-секретар Президента, такі публічні прояви стали наслідком невтішної тенденції: у проекті Конституції, розробленої представниками фракцій БЮТ і Партії регіонів, встановлювалася відповідальність ЗМІ за «дезінформацію суспільства» без визначення, що це таке і хто її встановлює; ухвалено зміни до закону про вибори Президента, якими ускладнюється спостереження за ходом голосування і визначення результатів – спостерігачів і журналістів можуть видворити з дільниць; представник прем’єрської партії намагався через суд заборонити ТВК публікувати програшні для БЮТ результати позачергових виборів в Тернопільську облраду; 15 квітня Кабмін «окремим дорученням» заборонив керівникам центральних органів виконавчої влади надавати на запит органів влади інформаційно-аналітичні матеріали без узгодження з прем`єр-міністром або першим віце-прем`єром.

Окрім того, зауважила І.ВАННИКОВА, засекречено низку статистичних даних про бюджетні надходження; уряд своїм розпорядженням від 20 травня «Деякі питання надання і розповсюдження статистичної інформації і адміністративних даних» засекретив поточні статистичні показники по динаміці економіки.

«Складається враження, що уряд прагне повернути країну в часи «кухонної гласності», коли розмовляти про політичні події можна було лише з родичами на власній кухні», - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Більше того, наголосила вона, Кабінет міністрів допускає ухвалення заздалегідь незаконних постанов, що змушує главу держави звертатися до Конституційного Суду, який абсолютно правомірно визнає їх нечинними, “однак це не зупиняє творців наступних і наступних протиправних рішень уряду”.

«Така тенденція набуває загрозливих масштабів», - акцентувала прес-секретар глави держави.

«Президент України наголошує, що як гарант дотримання Конституції України, непорушності прав і свобод громадян, він уживатиме всіх законних дій для недопущення встановлення в Україні диктатури. Хто би і якими би міркуваннями не виправдовував її запровадження. В.ЮЩЕНКО закликає усіх громадян – і у першу чергу журналістську спільноту – не допустити відкату від демократичних свобод, якими нині по праву пишається Україна. Саме принципова позиція журналістів може ефективно стати на заваді спробам антидемократичного реваншу в країні», - підкреслила І.ВАННИКОВА.