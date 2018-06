Банк Кіпру добрався до центру Києва

Банк Кіпру відкриває нове відділення в Києві. Як ідеться в прес-релізі банку, відділення розташовано по вул. Червоноармійській, 1-3/2 у приміщенні бізнес-центру «Арена Сіті»).

Як повідомлялося, Банк Кіпру, що належить до Групи Bank of Cyprus, вийшов на ринок України наприкінці 2008 року й має успішні показники.

«Сьогоднішнє офіційне відкриття (1 жовтня. – Ред.) є надзвичайно важливою подією для Групи, оскільки воно підкреслює наші довготривалі зобов’язання щодо перспективного ринку України», – зазначив голова правління Групи Bank of Cyprus Андреас ЕЛІАДЕС, виступаючи на урочистому відкритті відділення.

А.ЕЛІАДЕС також відзначив високу кваліфікацію персоналу банку. За його словами, «міцні культурні зв’язки та довготривалі відносини еллінізму з Україною прокладають шлях для ділових та економічних зв’язків між нами».

«Ми вийшли на український ринок під час найгіршої світової економічної кризи за останні 70 років, – підкреслив голова правління Групи. – І ми покладаємо на себе зобов’язання зробити внесок до процвітання України, її народу, спираючись на унікальні зв’язки, що розвиваються та укріплюються багато років”. За словами А.ЕЛІАДЕСА, нині “період дуже обережного та зваженого управління та водночас унікальної можливості для банку реорганізувати та розширити мережу в всіх регіонах України та бути готовими до інтенсивного зростання, коли економіка одужає».

У свою чергу, голова правління ВАТ «Банк Кіпру» Владислав БАЙРАКА відзначив, що “економічна криза – це не лише час утрат, а й час великих можливостей”. За його словами, активний вихід Bank of Cyprus на український ринок слід розглядати “не як локальне бізнес-завдання, а як глобальну допомогу Україні, нашій економіці, нашому народу».

Довідково (за даними прес-релізу). У травні 2008 році Bank of Cyprus придбав основний пакет акцій (97,18%) українського банку АБ «АвтоЗАЗбанк». Розвиток банку ілюструється фінансовими показниками за 2008 рік та останніми результатами діяльності за 7 місяців 2009 року. Прибуток у 2008 році (після оподаткування) зріс на 4% - до EUR 502 мільйонів, що відповідає прибутку на власний капітал, який становить 25,1%. Співвідношення кредитів до депозитів сягає 90%. Співвідношення безнадійних кредитів до загального обсягу кредитів – 3,8%. Станом на 30 червня 2009 року показник адекватності капіталу Групи становив 12,4% та коефіцієнт капіталу I рівня – 11,1%. Коефіцієнт основного капіталу I рівня – 7,5%. Цього року Група Bank of Cyprus відзначає своє 110-у річницю. Група формує міжнародний профіль, посилюючи присутність у Греції, Росії, Великій Британії, на Нормандських островах, в Австралії, Україні та Румунії. Група Bank of Cyprus нараховує майже 12000 працівників у всьому світі. Акції Банку котируються на Кіпрській фондовій біржі (CSE) та на Афінській фондовій біржі.