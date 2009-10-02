У Ющенка думають, що Медведєв зрозумів свою помилку

Перший заступник секретаря РНБО Володимир ОГРИЗКО вважає, що у Росії переосмислили недружні заяви щодо Президента України Віктора ЮЩЕНКА, які лунали в серпні.

Про це В.ОГРИЗКО сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№182 від 2 жовтня).

“Мені здається, що у Москві переосмислили ті недружні заяви, які лунали у серпні. Нещодавно (Президент РФ Дмитро) МЕДВЕДЄВ заявив, що він хоче розвивати з Україною нормальні стосунки. Думаю, це сигнал, що в Москві зрозуміли свою помилку і усвідомили, що передали куті меду», - сказав він.

На думку В.ОГРИЗКА, зустріч президентів України та Росії відбудеться у Кишиневі за кілька днів.

На запитання, як він сприймає те, що Росія зволікає з надсиланням до Києва нового посла, В.ОГРИЗКО відповів: “Нам хочуть нав’язати думку, що ми маємо робити або так, як комусь хочеться, або ж нас чекатимуть певні санкції. Це неприйнятний підхід для двосторонніх відносин”.

Він нагадав, що позиція Президента України чітка і зрозуміла: ми - за найкращі взаємини, але на основі взаємної поваги та вигоди.

Відповідаючи на запитання, чи може після президентських виборів змінитися зовнішньополітичний вектор України, В.ОГРИЗКО сказав: “Мені здається, що, незалежно від результатів виборів, зовнішньополітичний курс нашої держави не зміниться”.

За його словами, за президентства В.ЮЩЕНКА у суспільній свідомості дуже чітко закарбувалося те, що українці є європейською нацією. “Наші громадяни прониклися цим, й іншого бути не може. Ми сьогодні ментально та психологічно стали значно ближчим до Європи, ніж були п’ять років тому», - сказав В.ОГРИЗКО.