Янукович назвав «свого» мера засранцем?

Партія регіонів більше не підтримуватиме на виборах мера Сімферополя нинішнього градоначальника Геннадія Бабенка.

Про це, за інформацією кримської газети "События", досить недвозначно заявив Віктор Янукович, що побував на минулому тижні в Криму, пише Українська правда.

"Я про це привселюдно скажу сьогодні на телебаченні, цього засранця підтримувати не буду...", — заявив глава ПР, спілкуючись з журналістами.

Аж до недавнього часу представники ПР намагалися уникати чіткої відповіді на питання про те, чи будуть вони підтримувати і надалі на виборах мера Сімферополя Геннадія Бабенка.

Так, два тижні назад заступник глави ПР, куратор Криму по партійній лінії Василь Джарти заявив, що "біло-блакитні" підтримають кандидатуру нинішнього градоначальника кримської столиці, якого міліція обвинувачує, зокрема, у незаконному присвоєнні грошових премій, тільки в тому випадку, якщо він виявиться чистий перед законом.

"Якщо він чистий перед партією, якщо є рейтинг, що дозволить партії перемогти на майбутніх виборах, то ми будемо підтримувати", – сказав Джарти.

При цьому він підкреслив, що, якщо проти Бабенка буде порушена кримінальна справа й у судовому порядку буде доведена провина, то "йому не бути членом партії".

Сам Бабенко поки зволів не коментувати гучну заяву свого партійного шефа.

Раніше голова Кримської організації Партії регіонів, народний депутат Василь Кисельов, згодом вигнаний з рядів регіоналів, марно намагався переконати партійне керівництво в тім, що міського голову Сімферополя Геннадія Бабенка потрібно позбавити партквитка.

Саме з ініціативи Кисельова 9 лютого на засіданні політради Кримської республіканської організації Партії регіонів було ухвалено рішення про виключення Бабенка з рядів регіоналів. Однак пізніше президія політичної ради ПР ухвалила рішення відновити в партії сімферопольського мера.