Ющенко переконаний: те, що він робить, - це речі канонічні

Віктор ЮЩЕНКО переконаний у правильності своєї політики на посаді Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу перед викладачами та студентами Державного педагогічного університету ім. О.Довженка (м.Глухів, Сумська область).

«Ви знаєте, я абсолютно переконаний в тому що я роблю – бо це речі канонічні, які стосуються становлення нації», - сказав Президент, наголосивши, що й надалі реалізуватиме свою політику, спрямовану на відродження нації, національної ідеї.

В.ЮЩЕНКО припустив, що комусь ця політика не подобається, водночас підкресливши, що не відмовиться від неї. «Моя політика дуже критикується і тут, і через декілька десятків кілометрів другої частини кордону (у Росії – УНІАН), можливо, ще вона комусь не подобається», - сказав він.

При цьому глава держави наголосив, що і надалі робитиме все, аби Україна розвивалась як держава. Він вкотре повторив свою тезу, що країну може врятувати лише патріот. «Я бачу на дорогах зараз багато плакатів – не ті що ви думаєте, там червоне, чорне – я маю на увазі ті плакати, які дають відповідь, що спасе Україну. Одні говорять, що сильні спасуть Україну, другі – освічені, треті кажуть, що красиві, «модельки» спасуть Україну. Пам’ятайте, Україну спасе патріот», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, на сьогодні можна констатувати, що національна ідея відбулась, і українці стали нацією – громадяни почали поважати рідну мову, відроджувати культуру, традиції, історію. «Ми крок за кроком робимо цю політику не насильно, з шаною», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що без рідної мови немає нації, і сьогодні мова йде не про те, якою мовою громадянин говорить: російською чи українською, а за те, щоб вона знала багато мов, в тому числі й європейських. «Я це роблю кожен день – кажу нація вставай, ми українці, будьте гідними пам’яті своїх батьків, прадідів», - наголосив глава держави.