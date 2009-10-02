Тимошенко після перемоги на виборах обіцяє встановити диктатуру

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після її перемоги на президентських виборах у державі буде встановлена диктатура закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні клубу регіональних лідерів IX Львівського міжнародного економічного форуму.

«Абсолютно точно - якщо мені вдасться виграти в президентській кампанії - буде диктатура, але диктатура закону, того, чого сьогодні в Україні навіть близько немає, і правовий нігілізм цілком руйнує всі сфери і напрямки нашого життя. Тому саме таку диктатуру я абсолютно точно можу пообіцяти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пообіцяла навести порядок у всій вертикалі виконавчої влади, за словами прем`єра, порядок, «за яким уже заскучала Україна».

«Більше порядку, менше хаосу і більше права - це я можу вам обіцяти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона підкреслила, що система влади буде збалансованою, і опозиція матиме достатньо прав.

«Я вже третій рік намагаюся дати великі права опозиції парламентській, а вона їх брати не хоче. Вважаю, що сильна виконавча влада має бути і працювати поряд із сильною парламентською опозицією, котра наділена повноваженнями та інструментами (для своєї роботи – УНІАН), і думаю, що ми обов`язково це зробимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.