Експерти: зриву президентських виборів не буде

Вітчизняні політичні експерти переконані, що зриву президентських виборів в Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні на прес-конференції, підбиваючи політичні підсумки тижня.

“Я твердо переконаний, що зриву виборів не буде. У тих, хто цього бажає, немає ні можливостей, ні політичної волі. А у тих, політичних сил, хто має можливості, намає для цього ніякої мотивації”, – сказав директор аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

Його точку зору підтримав і директор політико-правових програм Центру ім.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО, який зазначив, що на етапі виборчого процесу немає серйозних загроз, які могли б його зірвати.

Разом з тим, він припустив можливі конфлікти на етапі підрахунку голосів, коли результати голосування не будуть встановлені чи визнані переможеною стороною і будуть оскаржені в судовому порядку.

Щоб уникнути загрози невстановлення результатів виборів, вважає Ю.ЯКИМЕНКО, політичні сили повинні домовитись, що кандидат, який програє, обов’язково визнає перемогу свого політичного суперника.

На думку голови правління Лабораторії законодавчих ініціатив Ігора КОГУТА, сьогодні в Україні взагалі немає політичної волі “для фальсифікації виборів та зриву виборчого процесу”, незважаючи на те, що про це багато говорять політики.

При цьому одним з найбільш можливих факторів фальсифікації результатів волевиявлення експерт вважає норми закону про вибори президента, згідно з якими передбачено можливість вносити зміни до списків виборців у день голосування.