Королевська: підвищення соцстандартів матиме зворотний ефект

Реалізація ухваленого сьогодні парламентом у першому читанні законопроекту «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в 2009-2010 рр.» не вирішить проблему підвищення рівня життя українців.

Таку думку УНІАН висловила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Мінімальна зарплата і пенсія лежать в основі розрахунку всієї системи виплат, говорить депутат. На її думку, якщо закон набуде чинності, зарплати і пенсії найбільше зростуть у тих, у кого вони й так високі. «У законі немає адресності: зростання зарплат і пенсій малозабезпечених становитиме не більше десятків гривень», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

При цьому витрати бюджету тільки цього року збільшаться на 3 млрд. грн. А в законопроекті, традиційно для популістських законів, не вказано, звідки взяти ці кошти, зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Раніше БЮТ пропонував, зокрема, введення податку для багатих. Зрозуміло, що депутати від Партії регіонів навіть не хотіли обговорювати це питання», - говорить депутат.

«Замість поліпшення рівня життя ми одержимо зворотній ефект: збільшення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати, передбачені проектом закону, приведе до браку коштів на інші соціальні програми, а також посилить навантаження на підприємців», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. Як наслідок, підприємці вимушені будуть збільшити витрати на утримання своїх співробітників. Це, у свою чергу, негативно позначиться на фінансовому стані підприємств, можливості подальшого розвитку і, як результат, може привести до скорочення робочих місць.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслює, що будь-яке рішення, яке ухвалюється Верховною Радою, повинне бути реальним і економічно обгрунтованим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році. За даний законопроект проголосували 259 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законопроектом, передбачається встановити прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законопроектом передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів яких будуть меншими, ніж певний розмір мінімальної заробітної плати, оклад встановлюється на рівні мінімальної зарплати.