Янукович: влада ставиться до бізнесу як диктатор до військовополонених

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ порівнює стан сьогоднішніх відносин влади з представниками бізнесу, як відносини «диктатора з військовополоненими».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на зустрічі з підприємцями, яка проходить сьогодні у Києві.

На його переконання, «сьогодні влада веде боротьбу з підприємцями і намагається перекласти на них усі свої прорахунки, зокрема, розвал бюджету, пенсійної системи».

Окремо В.ЯНУКОВИЧ також відзначив діяльність уряду, що призвела до загрози дефолту НАК «Нафтогаз України».

Відносини влади і підприємців – це «відносини між диктатором і військовополоненими. Я таке зробив визначення для себе», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що така диктатура не може полегшити життя, особливо підприємцям. «У той же час, на кого у разі несприятливого розвитку подій ляже тягар утримання диктатури? Питання зовсім не риторичне. Бізнес став у цьому заручником диктаторської влади», - переконаний лідер Партії регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «вона, яка працює» сьогодні практично зруйнувала партнерські відносини з бізнесом».