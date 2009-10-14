Черновецький скасував сесію Київради, бо злякався Кличка?

Сьогоднішню сесію Київради скасували завдяки принциповій позиції Блоку Віталія Кличка. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Зрозумівши, що Блок Кличка та його партнери не дадуть можливості роздерибанити залишки київських земель, Черновецький скасував пленарне засідання сесії Київради, призначене на сьогодні», - зазначив опозиційний політик.

За його словами, вчора тільки завдяки принциповій позиції Блоку Віталія Кличка вдалося скасувати підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги.

«Черновецький та депутати, які його підтримують, прагнули перетворити вчорашню сесію на черговий жовтневий дерибан столичної землі. Проте завдяки послідовній принциповій позиції фракції Блоку Віталія Кличка та окремих депутатів від Блоку Литвина цього вдалося не допустити», - наголосив опозиційний політик.

На переконання Дмитра Андрієвського, Черновецький навіть і не думав вчора виносити на розгляд депутатів рішення про зниження тарифів.

«Блок Кличка погодився взяти участь у засіданні лише за умови, що буде розглянуте питання про повернення тарифів до рівня червня 2009 року. Крім того, ми наполягли, щоб з розгляду були зняті всі земельні питання. Саме завдяки нашій вимозі вдалося ухвалити рішення про зниження тарифів», - наголосив депутат.

За словами Дмитра Андрієвського, Блок Віталія Кличка і надалі відстоюватиме інтереси киян, навіть якщо для цього доведеться кожної сесії вдаватися до блокування трибуни.

«На жаль, нинішня столична влада дійшла до межі цинізму. Вона керується тільки власними меркантильними інтересами. Але ми не дозволимо їй знущатися над київської громадою та перекладати свої проблеми на плечі киян. Зниження тарифів – це наша спільна з киянами перемога. Разом нам вдасться навести порядок у місті», - заявив політик.