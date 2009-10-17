Томенко: ВР зобов'язана ліквідувати таку ненормальність, як недоторканність

Верховна Рада зобов’язана протягом наступного пленарного тижня ліквідувати депутатську недоторканність як явище.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, перебуваючи у місті Каховка Херсонської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він узяв участь у святкуванні 55-річчя створення першого управління водного господарства та меліорації у Херсонській області.

Під час свого вітального слова, М.ТОМЕНКО наголосив, що «Херсонщина є столицею українського водного господарства та меліорації і це поодинока галузь, яка в умовах кризи демонструє стабільну і ефективну роботу». М.ТОМЕНКО нагородив кращих працівників галузі від імені прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

По завершенню урочистого засідання, відповідаючи на запитання журналістів про роботу Верховної Ради України на наступному тижні, М.ТОМЕНКО сказав, що «протягом наступного пленарного тижня ми зобов’язані вирішити питання про ліквідацію такої ненормальності, як недоторканність». За його словами, йдеться не лише про депутатську недоторканність, а й про недоторканність суддів та Президента України в тому числі.

М.ТОМЕНКО нагадав, що був одним з ініціаторів ліквідації недоторканності депутатів місцевих рад і наголосив: «Наша команда зробить все, щоби на цьому тижні прийняти рішення, які б дали можливість ліквідувати депутатську недоторканність в Україні як явище».