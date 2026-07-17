Через паливну кризу в РФ масово виставляють на продаж АЗС

У липні обсяги переробки сировини на російських НПЗ впали до найнижчого рівня з 2005 року.

У Росії через паливну кризу, яка охопила майже всі регіони країни та спричинила багатогодинні черги за бензином, де вже почали помирати люди, розпочався розпродаж автозаправних станцій.

Як пише The Moscow Times, за останній місяць на маркетплейсах, сайтах оголошень про продаж комерційної нерухомості та корпоративних порталах компаній з'явилося понад 150 оголошень про продаж АЗС.

Через різке падіння прибутковості, спричинене дефіцитом і високими біржовими цінами на бензин та дизельне паливо, заправки продають як приватні мережі, так і великі нафтові компанії по всій Росії – від прикордонних регіонів до Поволжя й Сибіру. Вартість об'єктів, за даними видання, коливається від 1 до 150 млн рублів.

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Наприклад, в Уфі продають мережу з 13 автозаправних станцій (бензин, дизель і газ) за 350 млн рублів. "Газпром" виставив на продаж "непрофільні активи" у вигляді АЗС в Астраханській, Ростовській, Тамбовській та Нижньогородській областях. Ціни варіюються від 940 тис. до 13,4 млн рублів.

На сайті "Лукойлу" також виставлено на продаж АЗС у Тверській, Тюменській, Челябінській, Калузькій областях і Пермському краї. Крім того, на "Авіто" продається автозаправна станція компанії в Іваново за 51,5 млн рублів.

За словами джерела в галузі, приватні мережі АЗС "безумовно, мають серйозні проблеми", оскільки нафтові компанії постачають їм паливо "за залишковим принципом".

"У деяких регіонах цих обсягів пального просто немає або ж воно є, але за настільки високими цінами, що не може конкурувати на ринку", – зазначило джерело.

За його словами, приватні АЗС, які в низці регіонів уже закрилися через відсутність пального, стоять перед непростим вибором: продати бізнес або призупинити роботу до стабілізації ситуації.

Бензинова криза, спричинена ударами українських безпілотників по російським НПЗ, може затягнутися надовго. На початку липня співрозмовник "Коммерсанта" в нафтовій галузі заявив, що найближчим місяцем наростити завантаження пошкоджених російських НПЗ, найімовірніше, не вдасться. За його словами, у липні обсяги переробки нафти в найкращому разі залишаться на рівні червня, і лише за умови, що нових атак на нафтопереробні заводи не буде.

Як підрахувала EA Analytics, у липні обсяги переробки сировини на російських НПЗ впали до найнижчого рівня з 2005 року. Так, на другому тижні місяця виробництво бензину скоротилося на 35% – до 75–80 тис. тонн на добу, тоді як звичайний літній рівень внутрішнього споживання становить 115–120 тис. тонн. Це вже призвело до зриву державних закупівель паливно-мастильних матеріалів для медичних закладів, комунальних підприємств і екстрених служб.

Станом на початок 2026 року в Росії налічувалося 27,7 тис. діючих автозаправних станцій, з яких близько 19,8 тис. – незалежні АЗС.

Дефіцит пального в Росії - останні новини

У деяких російських регіонах співробітників заохочують переходити на дистанційну роботу на тлі паливної кризи. Майже 90% російських регіонів з червня стикаються з нормуванням або дефіцитом пального, причиною цього є удари України по об’єктах нафтогазової інфраструктури РФ.

В різних регіонах Росії дедалі частіше виникають конфлікти на автозаправних станціях. Через дефіцит пального, який посилився після ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі РФ, водії змушені годинами стояти в чергах за бензином.

Уряд Росії підготував законодавчу базу, яка дозволить імпортувати дизельне паливо слідом за бензином, який уже закуповують у Білорусі, Казахстані та Індії. Ймовірним постачальником дизельного пального до Росії стане Індія.

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