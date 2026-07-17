Вибухи у Вишневому: суд обирає запобіжний захід одному з підозрюваних

Справу розглядатимуть у закритому режимі у звʼязку з тим, що на суді розголошуватимуть дані, які містять державну таємницю.

У Києві обирають запобіжний захід для Руслана Кучинського, якому висунуто підозру у причетності до неналежного зберігання боєприпасів на складах у Вишневому в Київський області, внаслідок чого загинули люди та було знищено майно.

Як передає кореспондент УНІАН, справу розглядатимуть у закритому режимі у звʼязку з тим, що на суді розголошуватимуть дані, що містять державну таємницю.

З відповідним клопотанням виступив прокурор. Адвокат підозрюваного не заперечував.

Відео дня

Ймовірно, що і решті підозрюваних обиратимуть запобіжний захід у закритому режимі.

Вибух у Вишневому - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 липня російські окупанти здійснили масовану атаку ракетами й дронами по Україні, основною ціллю ворога став Київ, його околиці та Київщина.

Внаслідок атаки на один з об’єктів у Вишівській громаді Бучанського району сталася детонація вибухонебезпечних предметів. З міста Вишневе і села Крюківщина було евакуйовано понад 600 людей через загрозу повторної детонації. Зруйновано багато житлових будинків, загинули люди.

Згодом керівників одного з оборонних підприємств, які допустили розміщення боєприпасів на складах поблизу житлових будинків у місті Вишневе, затримали слідчі СБУ та контррозвідка.

Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів. За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Крім того, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело, як стверджують в СБУ, до загибелі та травмування людей, а також знищенню та пошкодженню майна цивільних громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: