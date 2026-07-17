В Україні змінили умови 'єОселі': для кого іпотека стане вигіднішою

Уряд розширив пільги для ветеранів і сімей загиблих захисників.

Відсьогодні, 17 липня, набули чинності зміни до державної програми доступної іпотеки "єОселя". Уряд розширив пільги для ветеранів і сімей загиблих захисників, дозволив окремим категоріям ВПО використовувати житлові ваучери для першого внеску, а також збільшив нормативну площу житла, яке можна придбати.

Як повідомляє пресслужба "Укрфінжитла", відтепер держава компенсуватиме ветеранам війни та сім’ям загиблих захисників і захисниць України, які візьмуть іпотеку в межах "єОселі":

до 3% річних протягом перших 10 років дії кредитного договору;

до 6% річних з 11-го року.

Зазначається, що взяти доступну іпотеку на цих умовах зможуть: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім’ї загиблих або померлих ветеранів війни, сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України.

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Право на компенсацію процентної ставки отримають також військовослужбовці із числа резервістів, призвані в особливий період, та члени їхніх сімей. Для резервістів, які оформили кредит за "єОселею" після 11 січня 2026 року, передбачено перерахунок умов кредиту з дати його укладення за умови відповідності вимогам програми.

Крім того, ухвалено зміни щодо використання в програмі житлових ваучерів. ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть сплатити житловим ваучером перший внесок за "єОселею".

Уряд також оновив норми площі в "єОселі". Збільшено норми площі житла для родини з двох або трьох людей: квартира – до 73,5 кв. м, будинок – 83,5 кв. Також для участі в програмі враховуватимуться діти до 21 року.

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У низці українських міст витрати на купівлю житла за державною іпотечною програмою "єОселя" вже наблизилися до вартості оренди або навіть стали нижчими.

У березні колишній міністр економіки Олексій Соболєв повідомляв, що Україна готувалася розширити програму доступної іпотеки "єОселя" за рахунок міжнародного фінансування. Уряд працював з іноземними партнерами над новими механізмами, які мають суттєво збільшити видачу кредитів, зокрема для ветеранів і переселенців.

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