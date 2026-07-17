Через Сахару повітря в Європі стає небезпечнішим, - дослідження

За останні десять років концентрація цукрового пилу в Європі значно зросла.

За останнє десятиліття концентрація пилу з пустелі Сахара в Європі збільшилася на 10–25%, а у Великій Британії забруднення повітря, пов’язане з такими переносами, зросло майже на 50%. Про це йдеться в новому дослідженні "Зростання забруднення повітря пилом по всій Європі в умовах зміни клімату", що опубліковане в журналі Nature.

Як повідомляється, фахівці проаналізували понад 18,5 тисячі щоденних вимірювань зі 103 станцій моніторингу в різних країнах Європи. Найвищі концентрації зафіксовано в південній частині континенту, особливо в Іспанії та на Канарських островах, через які сахарський пил найчастіше потрапляє до Європи.

Головною причиною стало посилення опустелювання в Північній Африці, яке прискорюється через глобальне потепління та діяльність людини. Як повідомляється, кількість пилових буревіїв майже не змінилася, але вони стали значно сильнішими і переносять більше пилу на північ.

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Чим небезпечний сахарський пил для людини

Як повідомляється, сплески концентрації пилу супроводжуються зростанням кількості смертей від інфарктів та гострих захворювань дихальної системи. Тривалий вплив забрудненого повітря також підвищує ризик розвитку астми, хронічного бронхіту та інших захворювань легенів.

Особливо вразливі діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Серед найпоширеніших симптомів – кашель, утруднене дихання, відчуття стиснення в грудях та подразнення очей, носа й горла.

Ще один відомий наслідок – так званий "кривавий дощ". Під час опадів краплі захоплюють частинки цукрового пилу, через що після дощу на автомобілях, вікнах та інших поверхнях залишаються рудувато-коричневі сліди.

Крім того, цукровий пил також знижує ефективність сонячних панелей. Частинки, що осідають, перекривають доступ сонячного світла, зменшуючи виробництво електроенергії на 15–30%, а під час сильних пилових буревіїв втрати можуть перевищувати 50–80%.

Вчені попереджають, що з подальшим потеплінням клімату проблема лише посилюватиметься.

Зміна клімату загрожує великим містам

Вже через 50 років кілька великих міст можуть перетворитися на пустелю через зміну клімату. Вчені попереджають, що до 2018 року центральна частина США стане спекотнішою та сухішою, а традиційні прерії поступово заміняться більш пустельною рослинністю.

Крім того, серйозно зміниться й схід США, де прохолодні змішані та хвойні ліси поступово поступляться місцем більш посухостійкій рослинності.

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