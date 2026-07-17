Нова ера розкоші: представлено електричний кросовер Range Rover Sport Electric (фото)

Електрифікація модельної лінійки Range Rover здійснюється на єдиній технічній платформі.

Британська компанія Land Rover представила повністю електричну модифікацію кросовера Range Rover Sport. Про це автовиробник повідомив на своєму сайті.

Попередній показ Range Rover Sport Electric відбувся в межах Goodwood Festival of Speed 2026 у Великій Британії. Під час заходу прототип проїхав трасою автодрому Goodwood Motor Circuit, подолавши низку спеціально підготовлених перешкод.

За словами виробника, Range Rover Sport Electric відкриє "нову еру спортивної розкоші".

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Електричний привід дозволить поєднати традиційну для Range Rover вишуканість із миттєвою тягою електродвигунів. Детальнішу інформацію про Range Rover Sport Electric компанія оприлюднить пізніше цього року.

Відомо, що Range Rover Sport Electric базується на модульній поздовжній архітектурі (MLA). Від самого початку її розробляли як універсальну платформу, сумісну як із традиційними силовими установками, так і з повністю електричними силовими агрегатами.

Передбачається, що електрокросовер отримає двомоторний повний привід та потужність близько 540 к.с. Енергія надходитиме від великого акумуляторного блоку ємністю 118,5 кВт⋅год.

Land Rover – інші новини

Раніше журналісти GOBankingRates звернулися до автомобільних експертів із проханням назвати преміальні моделі, від купівлі яких краще відмовитися, щоб уникнути розчарування після придбання.

Фахівці зазначили, що автомобілі Land Rover не лише дорого коштують, а й потребують значних витрат на обслуговування. Крім того, вони нерідко страждають від різноманітних технічних несправностей.

Власник майстерні German Car Depot у Голлівуді Алан Гельфанд назвав Range Rover Sport особливо проблемним авто, яке "заслужило своє місце серед найскладніших для ремонту моделей".

У свою чергу автоексперт з платформи JustAnswer Кріс Пайл зазначив, що ремонт несправностей автомобіля обходиться "в тисячі, а не сотні доларів".

Альтернативою Range Rover можуть стати бюджетні моделі з Китаю. Серед них – GWM Haval Jolion та Chery Tiggo 7. Їхня якість також викликає питання, але вони коштують значно дешевше британського автомобіля.

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