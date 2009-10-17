Терьохін каже, що ніколи не був в Артеку і просить Медведька порушити справу

Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН просить Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу за розголошення даних досудового слідства або дізнання по так званій «справі Артеку» і «неправдиві» звинувачення на його адресу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це йдеться у заяві, надісланій С.ТЕРЬОХІНИМ на ім’я генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Депутат звертається з проханням «прискорити розгляд кримінальних справ з огляду на те, щоби їхні результати були неупередженими та не впливали на перебіг подальших виборів».

За словами С.ТЕРЬОХІНА, повідомлення, опубліковані в ЗМІ, про нібито його особисту участь «у подіях, що нібито сталися на території табору «Артек» або за його межами... подавалися звичайною поштою, без додаткових заходів з охорони відомостей, що в них містяться, – отже, за своїм статусом такі повідомлення повинні вважатися розголошеними».

Представник фракції БЮТ зазначає, що у документах, наданих народним депутатом Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ та народним депутатом Григорієм ОМЕЛЬЧЕНКОМ, «міститься інформація, яка відповідно до законодавства не підлягає розголошенню, оскільки таке розголошення впливає на проведення оперативно-розшукових дій та досудового слідства і може вплинути як на свідків, так і на звинувачуваних, особливо на дітей, які у цій справі класифікуються як постраждалі особи».

У зв’язку з цим С.ТЕРЬОХІН просить генерального прокурора «за сукупністю наданих доказів порушити кримінальну справу по факту розголошення вище зазначеної інформації народними депутатами та/або іншими особами, попередньо наданої та/або отриманої до/від слідчого МВС, ГПУ, свідка, постраждалої особи або її представника згідно із пунктом 1 статті 387 ККУ «Розголошення даних досудового слідства або дізнання».

С.ТЕРЬОХІН запевняє, що ніколи не перебував на території табору «Артек», а також востаннє перебував на території Південного Криму у 1994 році.

«З того часу я перебував на території Криму лише один раз у 2006 році у Бахчисараї та Севастополі, де за люб’язною допомогою народного депутата України від Партії регіонів В.БОНДИКА, була проведена одноденна екскурсія членів Сенату Французької республіки з метою огляду захоронень загиблих французів протягом Кримської війни», - йдеться у зверненні С.ТЕРЬОХІНА.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розтління.

За словами міністра, діти впізнали деяких осіб, що працюють в «Артеку». Зараз ці особи проходять у справі як свідки, але прокуратура дала дозвіл на проведення у них обшуків.