Тимошенко провела в Ізраїлі дві важливі конфіденційні зустрічі - ЗМІ

Юлія Тимошенко повернулася з Єрусалима. Перебуваючи на Святій Землі, глава українського Кабміну, за даними ізраїльської преси, займалася не лише духовними справами, але й обговоренням президентської кампанії в Україні.

За даними ізраїльської преси, підготовка паломництва до останньої миті трималася у суворій таємниці, а про програму візиту знало не більше десятка осіб з найближчого оточення глави уряду. У Єрусалимі Тимошенко відвідала храм Гробу Господнього, два монастирі, а також старовинний район Катамонів. Попри пропозиції ізраїльської сторони підняти статус візиту до офіційного, представники апарату української прем’єрки наполягли на приватному характері поїздки, що унеможливило проведення переговорів Тимошенко з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом.

Утім, за інформацією ізраїльських джерел, Тимошенко все ж встигла провести в Ізраїлі дві важливі конфіденційні зустрічі, які, за деякими даними, стосувалися прийдешніх президентських виборів в Україні. Між тим, посол України в Ізраїлі Ігор Тимофєєв на час візиту української прем’єрки вилетів до Києва. Місцеві оглядачі напряму пов’язують терміновий від’їзд українського дипломата з приватним приїздом очільниці уряду.

Юлія Тимошенко прибула до ізраїльської столиці з Ватикану, де мала аудієнцію у Папи Римського Бенедикта XVІ. Відвідини найсвятіших місць християнства мали стати вінцем духовного паломництва українського прем’єра перед початком президентської кампанії в Україні.

Німецька хвиля