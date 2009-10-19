Литвину переказали, мовляв ВР і не помітить, що він узяв відпустку

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не бачить проблеми для роботи парламенту, якщо голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН візьме відпустку на час виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи заяви В.ЛИТВИНА щодо можливої відпустки для ведення виборчої кампанії.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив: «Я не думаю, що це буде якось ускладнювати роботу Верховної Ради».

На його переконання, за відсутності В.ЛИТВИНА «ніяких відмінностей від роботи за його присутності не було і не буде в майбутньому». Він нагадав, що йдеться про те, що В.ЛИТВИН не буде вести пленарні засідання, а це робитиме перший заступник голови Верховної Ради або заступник.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що В.ЛИТВИН, як і раніше, буде підписувати ухвалені парламентом закони та відповідні розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН заявив нещодавно, що під час виборчої кампанії має намір перебувати у відпустці лише у ті дні, коли парламент працює у пленарному режимі. Він зауважив, що він піде у відпустку тільки після того, як відбудеться офіційне висування кандидатів у президенти.

Він нагадав, що парламент щомісяця працює в пленарному режимі тільки два тижні. «Коли Верховна Рада працює в пленарному режимі, я, взявши відпустку, буду працювати серед людей, щоб мене не звинувачували… А коли буде робота в комітетах, я буду працювати у Верховній Раді і приймати необхідні рішення», - запевнив В.ЛИТВИН.