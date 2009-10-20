Тігіпко: реструктуризація боргів Нафтогазу дорого обійдеться Україні

«Реструктуризація боргів «Нафтогазу України» недешево обійдеться країні. До кабального газового договору зараз додалися кабальні умови кредитування». Так колишній міністр економіки України Сергій ТІГІПКО прокоментував повідомлення про умови реструктуризації боргів «Нафтогазу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він відзначив, що технічний дефолт НАКу за єврооблігаціями спричинив підвищення ставки кредитування за всіма зовнішніми зобов’язаннями держкомпанії. «Елементарний розрахунок свідчить, що відстрочка виплати кредитів обійдеться «Нафтогазу» в додаткові 700 млн. доларів», – говорить С.ТІГІПКО. В результаті «вдалої», на думку чиновників «Нафтогазу», реструктуризації боргів іноземні банкіри додатково зароблять від 2 до 5% річних.

На думку політика, компанія дедалі глибше занурюється в боргову трясовину. Хто і за рахунок чого буде звідти її витягати, досі не зрозуміло. «Урядові гарантії за зобов’язаннями газової компанії – фікція. Такі гарантії може давати тільки повноправний міністр фінансів, а такого у нас досі немає, – говорить С.ТІГІПКО. – А значить, реструктуризація боргів – це не тільки додаткові витрати, але й загроза міжнародного кредитного скандалу».

Головним джерелом усіх нинішніх проблем «Нафтогазу» С.ТІГІПКО вважає кабальний для країни газовий договір. Необхідність щомісяця оплачувати непомірно дорогий російський газ не дає НАКу можливості розраховуватися за іншими зобов’язаннями. “У результаті, колись дешеві кредити перетворюються на непосильний тягар для країни», - зазначає С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» були випущені в 2004 році. Обсяг випуску 500 млн. дол., термін погашення – 30 вересня 2009 року.

24 вересня ц.р. НАК «Нафтогаз України» запропонувала утримувачам єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням в 2014 році. Пропонувалося збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних.

19 жовтня прес-центр НАК "Нафтогаз України" повідомив, що більшість утримувачів єврооблігацій НАК погодилися на запропоновану компанією реструктуризацію.

Згідно з повідомленням, 19 жовтня в Лондоні відбулися збори утримувачів єврооблігацій компанії на суму 500 млн. дол. Під час зборів утримувачі цінних паперів провели голосування з приводу запланованої НАК «Нафтогаз України» програми обміну зовнішніх зобов`язань, включаючи розгляд поданих заявок, на обмін нинішніх зобов`язань на нові облігації, деноміновані у доларах США, у співвідношенні 1:1, термін погашення за якими наступає у вересні 2014 року і які будуть випущені під суверенні гарантії. Ставка за купоном визначена на рівні 9,5%.

НАК «Нафтогаз України» також веде переговори про реструктуризацію іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,15 млрд. дол., яку він пропонує провести на тих самих умовах, що й реструктуризацію єврооблігацій.