Томенко про Ющенка, Януковича, історію України та історію з "Артеком"

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО зазначає, що проблема сьогоднішньої влади та опозиції полягає у парадоксальному співпадінні ідеологічних інформаційних установок команди Президента та опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час зустрічі з директорами шкіл та дошкільних закладів Шевченківського району Києва.

«Фактично протягом останнього періоду в Україні і, що більш небезпечно, за кордоном формується образ України, як країни трагедій, поразок і неуспіху», - сказав він.

«Усі спроби Президента показати, що країна змінилася після останніх президентських виборів, наштовхуються на його ж постійні установки державної політики щодо пріоритетного пропагування виключно трагічної історичної традиції», - наголосив М.ТОМЕНКО.

«Натомість, команда Віктора ЯНУКОВИЧА все частіше і частіше вдається до організації інформаційних скандалів, які за задумом, очевидно, мусили бути направлені проти політичних опонентів, а насправді направлені проти країни», - сказав заступник голови ВР.

За його словами, «остання історія з «артеківським» скандалом вже має один сумний результат: зарубіжні, передусім російські медіа дійшли висновку, що «Артек» треба передати у спільне використання СНД (читай Росії). І вони зможуть навести там лад, оскільки Україна не здатна керувати Міжнародним дитячим центром «Артек».

За словами М.ТОМЕНКА, йдеться про перший прямий наслідок скандалу, і ще невідомо скільки проблем буде виникати з тим, що цю історію неодноразово будуть використовувати, оцінюючи сучасну ситуацію в Україні.

«Як не дивно, депутати, які організували цю справу, хотіли «політично зґвалтувати» своїх опонентів, натомість «інформаційно зґвалтували» Україну в очах світу», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер висловився за необхідність зміни політичної культури. «Необхідна зміна світогляду політичної еліти, до якої належать і влада, і опозиція. І ця еліта мусіла б передовсім просувати національні інтереси країни, цінності країни, а вже потім боротися за владу будь-якими цілями», - сказав він.