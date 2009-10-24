Тимошенко на Майдані охоронятиме «Беркут»

Сьогодні ввечері на Майдані Незалежності в Києві, де відбудеться з’їзд БЮТ, на якому Юлію ТИМОШЕНКО буде висунуто кандидатом у Президенти України, охорону громадського порядку забезпечуватимуть щонайменше кілька сотень співробітників міліції, бійців внутрішніх військ МВС України та спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, наразі вони зосереджені в безпосередній близькості від Майдану Незалежності, у підземному переході.

Крім того, неподалік від вулиці Михайлівської знаходяться кілька “автозаків”.

Разом з тим в центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві утримались від надання інформації щодо кількості працівників міліції, які будуть залучені до охороні громадського порядку. Втім, у свою чергу, заступник міністра МВС України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО повідомив УНІАН, що, як завжди, під час масових заходів на Майдані «буде задіяна достатня кількість працівників міліції на охорону громадського порядку». Крім того, він запевнив, що це не пов’язано безпосередньо зі з’їздом БЮТ, оскільки такі ж заходи безпеки міліція здійснює і здійснюватиме для забезпечення охорони порядку під час масових акцій всіх інших політичних діячів.