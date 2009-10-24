Тимошенко назвали кандидатом у Президенти

ІХ з’їзд «Батьківщини» висунув лідера партії, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО кандидатом на посаду Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено одноголосно всіма учасниками з’їзду, що відбувається на Майдані Незалежності у Києві.

Крім того, було ухвалене рішення сьогодні не закривати з’їзд і продовжити його до завершення президентської кампанії.

Після ухвалення рішення про висування кандидата у Президенти на Майдані Незалежності з’явилася Ю.ТИМОШЕНКО.