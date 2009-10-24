Тимошенко назвали кандидатом у Президенти
20:21, 24 жовтня 2009Політика
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З’їзд вирішили не закривати...
ІХ з’їзд «Батьківщини» висунув лідера партії, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО кандидатом на посаду Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено одноголосно всіма учасниками з’їзду, що відбувається на Майдані Незалежності у Києві.
Крім того, було ухвалене рішення сьогодні не закривати з’їзд і продовжити його до завершення президентської кампанії.
Після ухвалення рішення про висування кандидата у Президенти на Майдані Незалежності з’явилася Ю.ТИМОШЕНКО.
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