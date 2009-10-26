Гендиректор "Артеку": в подібній ситуації табір був у 1937 році

Генеральний директор міжнародного дитячого центру "Артек" Борис НОВОЖИЛОВ наполягає на притягненні до кримінальної відповідальності всіх, хто причетний до нанесенню шкоди репутації “Артеку”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МДЦ “Артек”.

“Я категорично наполягаю на притягненні до відповідальності усіх, хто спаплюжив репутацію міжнародного дитячого центру “Артек”, та принесення ними публічних вибачень колективу, усій великій сім’ї “артеківців”, - сказав Б.НОВОЖИЛОВ.

Він зауважив, що листи з вимогою дати належну оцінку та публічно засудити аморальні дії, що завдали шкоди державі, репутації “Артеку”, направив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ та лідерам провідних політичних сил країни.

Б.НОВОЖИЛОВ наголосив, що “Артек” переживає серйозне випробування, оскільки вдруге за багаторічну історію свого існування опинився у центрі брудної політичної кампанії, в результаті якої, безперечно, постраждали діти. Вперше, нагадав він, подібні звинувачення на адресу “Артеку” були висунуті у 1937 році і тоді справа розсипалася через свою безглуздість та безпідставність. На його переконання, складається враження, що історія радянського режиму повторюється в умовах демократичної та незалежної України. ”На моє глибоке переконання, діти мають бути поза політикою, і втягування їх у будь-які політичні ігрища є аморальним”, - сказав директор “Артеку”.

Величезне занепокоєння, за словами Б.НОВОЖИЛОВА, викликає той факт, що політики, коментуючи вигадки та неперевірені факти, вішають ганебні ярлики на “Артек”, пов’язуючи світлу дитячу мрію і гордість країни з огидними злочинами.

“Артек” - це не просто українська дитяча здравниця, це невід’ємна частина міжнародної системи захисту прав і свобод дітей, унікальне середовище для формування особистості громадянина світу. Це підтверджено статусом “під егідою ЮНЕСКО” та штаб-квартири Всесвітньої Дитячої Ліги Націй. Тому я всіляко підтримую ініціативу всесвітньої співдружності “артеківців”, викладену в оприлюдненому зверненні щодо створення міжнародних інститутів громадського контролю за діяльністю “Артеку”, - сказав він.

Б.НОВОЖИЛОВ наголосив, що на сьогодні таку ідею підтримали понад сто тисяч людей з різних країн світу, і в умовах політичної, економічної і моральної кризи лише суспільство може бути об’єктивним арбітром.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.

У свою чергу, Б.НОВОЖИЛОВ 15 жовтня категорично заявив про неприпустимість пов’язування території центру та його співробітників до фактів насильства над дітьми, що нібито мали місце в одній із сімей.