Тігіпко: треба повертатися до проектів "малої енергетики"

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україні потрібен власний проект розвитку альтернативної енергетики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи початок будівництва малої гідроелектростанції на річці Тересва в Закарпатській області ГЕС потужністю 24 МВт, має бути введена в експлуатацію в 2013 році.

«Розвинені держави давно задумалися про перехід на альтернативні, екологічно чисті джерела електроенергії. Україна не повинна відставати», - вважає С.ТІГІПКО.

«За радянських часів в країні були сотні малих гідроелектростанцій, які забезпечували електроенергією окремі населені пункти, підприємства й цілі райони, - нагадав він. – З часом їх майже повністю витіснили великі електростанції, які працювали на вугіллі, газі та ядерному паливі. Зараз тенденція знову змінилася, і проектам «малої енергетики» потрібно повертатися».

На думку С.ТІГІПКА, будівництво ГЕС на Закарпатті – це добре, але поодиноких проектів недостатньо. Потрібна комплексна програма розвитку альтернативної електроенергетики.

За його словами, в Європі зараз 7% електроенергії виробляється з відновлюваних джерел, до 2020 року її частка зросте до 20%.

«Увесь світ, і Україна особливо, вже зіштовхнулися з проблемою дефіциту й дорожнечі традиційних енергоносіїв. Будівництво вітрових, сонячних і гідроелектростанцій – дорогі проекти з тривалим терміном окупності. Масовими вони стануть лише тоді, коли держава почне проводити зважену тарифну політику, а також гарантуватиме незмінність правил гри в довгостроковій перспективі», – зазначив С.ТІГІПКО.