Рада міністрів ЄС скасувала ембарго на постачання зброї до Узбекистану
Заборона діяла з 2005 року
Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС скасувала ембарго на постачання зброї до Узбекистану.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні ради у Люксембурзі.
“З метою заохочення влади Узбекистану до подальших значних кроків для посилення верховенства права та захисту прав людини, а також беручи до уваги її зобов’язання, рада (Рада міністрів ЄС – УНІАН) вирішила не продовжувати обмежувальні заходи”, - зазначається у рішенні.
Разом з тим, у висновках міститься занепокоєння ситуацією із захистом прав людини в Узбекистані. Міністри закликали владу цієї країни звільнити правозахисників, скасувати смертну кару, покращити умови утримання ув’язнених, ратифікувати міжнародні конвенції, які забороняють працю дітей.
Міністри зазначили, що ЄС залишається готовим допомогти Узбекистану у здійсненні необхідних реформ і продовжить уважно спостерігати за ситуацією із захистом прав людини в країні.
Як повідомляв УНІАН, ембарго на постачання зброї до Узбекистану було запроваджено у 2005 році після кривавих сутичок в Андижані, в яких загинуло щонайменше 187 осіб. Тоді поліція розігнала мітинг протесту проти репресивної політики уряду та бідності у країні.
Напередодні засідання Ради міністрів ЄС правозахисна організація Amnesty International закликала міністрів не скасовувати ембарго до проведення незалежного розслідування подій травня 2005 року.