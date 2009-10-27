Томенко радить Януковичу подружитись з арифметикою

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО радить лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ бути обачним у використанні цифр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи передвиборчу програму В.ЯНУКОВИЧА.

«Важко зрозуміти наукову та раціональну обґрунтованість багатьох цифр. Наприклад, якщо завдання увійти в 20 найпотужніших країн світу, хоч і привабливе, але не піддається раціональному поясненню, то цифра 50 мільйонів населення України за 10 років вимагає спеціального пояснення», - вважає М.ТОМЕНКО.

За його словами, станом на вересень 2009 року населення України становить ледь більше 46 мільйонів. Протягом останнього періоду, зокрема за останні роки, спостерігається тенденція збільшення народжуваності та, водночас, зменшується, особливо за останній рік, смертність, хоч її показник і залишається доволі високим. «Таким чином, різниця, або так зване природне скорочення населення за 2009 рік, все рівно сягає мінус 136 тисяч. Це, до речі, найменша цифра за останні роки», - повідомив він.

Водночас, М.ТОМЕНКО зауважив, що якщо і надалі прогнозувати тенденцію покращення демографічних показників та надактивну державну політику в цьому питанні, то за найбільш оптимістичними підрахунками через 10 років населення України становитиме 45 мільйонів громадян. Натомість, фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень НАН, згідно зі своїми прогнозними показниками, у 2020 році називають цифру ледь більше 43,3 мільйонів. Отже, продекларована у передвиборчій програмі цифра 50 мільйонів не піддається жодному поясненню, адже найоптимістичніша цифра на 5 мільйонів, а реалістична на 6,7 мільйонів менші за неї.

«Важко спрогнозувати, що було в основі цієї ідеї у авторів передвиборчої програми В.ЯНУКОВИЧА, але цілком очевидно, що в середньому щорічні додаткові 200 тисяч українців є з царини фантастики», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Водночас, віце-спікер зауважив, що «ідея радикального збільшення населення не нова. Такі ідеї характеризували діяльність різних ортодоксальних релігійних організацій, які боялися за втрату релігійної чистоти нації і ставили за обов’язкове завдання представникам своїх громад мати родини не менше п’яти осіб. В певних країнах висока народжуваність теж пояснюється або історичною, або релігійною традицією. Так, для деяких країн обов’язковим є народження спадкоємця чоловічої статі для продовження роду».

«Слід також зазначити, що існує ще один шлях радикального збільшення населення. Так званий, міграційний шлях. Для цього країна відкриє кордони для іммігрантів, число яких буде збільшуватися. Однак, сумнівно, що українське суспільство підтримає те, щоб Україну зробити місцем притулку для іммігрантів третього світу та країн СНД», - зауважив він.

«Отже, зважаючи всі можливі шляхи реалізації передвиборчої обіцянки про 50 мільйонів громадян України у 2020 році, будемо вважати, що це швидше політичний жарт, а не реальність», - сказав М.ТОМЕНКО.