Ющенко каже, що Тимошенко платила по 100 грн. людям на Майдані

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО від організації «платних майданів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на площі перед Центральною виборчою комісією після того, як здав документи на реєстрацію його кандидатом у президенти.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні Україна заглиблюється у «передвиборчу брехню і пусті обіцянки, які ніколи не будуть виконані».

«Чи не соромно вам від того, що ми повертаємось до того, що не було у страшному 2004 році - платного Майдану? Чи не соромно брати 100 грн., щоб прибути на святу площу України – Майдан Незалежності - і провести на декілька десятків мільйонів доларів шоу лідера виконавчої влади? Вас це не принижує?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він додав, що такими заходами не лише витрачаються «крадені народні гроші, а й крадеться наша свобода». В.ЮЩЕНКО зауважив, що це може призвести до незворотніх процесів.

«Перед нами є два вибори – або допустити, щоб ми поринули у 2004 рік – у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли, але сьогодні можуть обставини скластись таким чином, що це буде неповоротній момент. Тому я йду в президенти», - сказав В.ЮЩЕНКО.