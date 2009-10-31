Регіонали вже хочуть "голову" міністра соцполітики

Фракція Партія регіонів наступного тижня поставить у парламенті питання про відставку міністра соціальної політики України Людмили ДЕНІСОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер Партії регіонів, кандидат в президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ учора після мітингу на заводі імені Малишева.

Відповідаючи на запитання про те, якими будуть його перші кроки на посту Президента в разі перемоги на виборах, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що першим його рішенням буде підвищення соціальних стандартів: мінімальної заробітної плати і пенсій.

«Якщо цей закон буде заветовано або якщо влада, міністри, які заявили, що якщо цей закон підпише Президент, і вони його не виконуватимуть, я скажу так - ми наступного тижня у вівторок поставимо питання про зняття з посади міністра соціального захисту, який висловив таку точку зору, що чинний закон уряд виконувати не буде. Він виконуватиме, але вже без них», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня прийняла закон про поетапне підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році.

28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не буде ветувати закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

29 жовтня міністр праці і соціальної політики Л.ДЕНІСОВА заявила, що уряд звернеться до Конституційного Суду України в разі підписання Президентом закону про підвищення соціальних стандартів.