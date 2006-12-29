Чечетов розповів, чим Партія регіонів відрізняється від інших людей

Партія регіонів не наполягатиме на проведенні референдуму щодо НАТО саме в 2007 році, заявив кореспонденту УНІАН народний депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він переконаний, що референдум обов`язково буде, і «без думки народу рішення прийняте не буде».

Як підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ, референдум обов`язково потрібен, «це однозначно».

М.ЧЕЧЕТОВ нагадав, що про таку необхідність говорили всі, зокрема підтверджували Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, це також записано і в Універсалі національної єдності.

У той же час депутат зазначив, що Партія регіонів готова погодитися з тим, що для організації референдуму треба достатньо часу, зокрема, для прийняття правильного рішення люди мають бути максимально проінформовані про Альянс – плюси, мінуси вступу до Альянсу, що це дасть для України. «Народ має прийняти усвідомлене рішення. З урахуванням цих чинників і має прийматися узгоджене рішення про дату. Референдум має бути, але наступного року або через півтора року. Це питання згоди політичної еліти», - підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ.

Коментуючи вимогу комуністів про проведення референдуму вже в березні 2007 року, він сказав: «Ви знаєте, чим відрізняється Партія регіонів від інших. Усі сіпаються, шарахають з боку убік – це слабкі люди, кричать, барабанять, головою об стінку б`ються, про «бруньки» якісь говорять, до революції закликають - це слабкі люди. Сильні – вони спокійні, ніколи не сіпаються, не шарахають, вони завжди прогнозовані. Ми не прихильники швидко провести референдум. Стратегічно – так, він потрібний, а питання часу - інше. Партія регіонів не наполягає на форсуванні подій – після Різдва провести референдум».