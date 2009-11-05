Експерти: перегляд газових домовленостей створить нові ризики

Перегляд газових домовленостей створить нові ризики для України.

Таку думку висловили експерти під час опитування Інституту Горшеніна щодо заяви Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО спільно з НАК «Нафтогаз України» має внести зміни до міжурядової угоди про постачання газу до України.

Зокрема, директор Київської філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ вважає, що коли йдеться про двосторонній договір, необхідно враховувати думку обох сторін. «Треба було б якось враховувати і думку Росії, а то у нас лунають коментарі українських політиків, включаючи політиків вищого рівня, такі, ніби цей договір залежить цілком і повністю лише від української сторони, а Росія повинна сприймати все як данину», - сказав В.КОРНІЛОВ. На його думку, Росія готова обговорювати й уточнювати умови газового договору, зокрема, щодо транзиту, але рух цей має бути обопільним. «Коли звучить заява В.ЮЩЕНКА про те, що ми платити за недобраний газ не повинні, а Росія за газ, що недопостачає через територію України, платити повинна - ви знаєте, у мене складається враження, що українські політики взагалі не розуміють суті умов даних домовленостей. І, найголовніше, не розуміють і не можуть пояснити, чому Росія повинна на це погоджуватися. Якщо Україна збирається переглядати умови газового договору на свою користь, то хай пояснить Москві, що натомість може одержати російська сторона. Зараз таке враження складається, що Росія повинна вчергове зробити «царський дарунок» Україні», - відзначив В.КОРНІЛОВ.

Разом з тим директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ вважає, що можливість переписати договір є. «Бодай виходячи з того, що Росія переписувала договори з Україною, коли хотіла - завдяки тиску», - сказав О.ПАЛІЙ. Експерт припускає, що аналогічний важіль управління може використовувати і Україна. «Для України такий тиск використовувати досить складно і проблематично, проте можливо. Крім того, у України є кілька інших важелів дії на Росію і, можливо, нам доведеться в цій складній ситуації інтернаціоналізувати цю проблему: спробувати використовувати ЄС і США для певного тиску на Росію також щодо інших тем, і щодо даної теми», - відзначив О.ПАЛІЙ і додав: «Росія була вкрай незадоволеною тими домовленостями, яких було досягнуто з ЄС з приводу нашої газотранспортної системи в березні цього року. Можливо, варто спробувати розвинути ці домовленості у ще неприйнятнішому для Росії напрямі з тим, аби потім Росія була податливіша в цій темі».

Директор Міжнародного центру політичної експертизи (Росія, Москва) Євген МІНЧЕНКО вважає очевидним той факт, що Україна відчуває складнощі з оплатою російського газу цього року. «Проблеми оплати газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» не лежать у відносинах цих двох господарюючих суб`єктів. Питання не в тому, що умови договору якісь неправильні», - сказав Є.МІНЧЕНКО. Експерт перелічив цілий ряд проблем, які, на його думку, лежать всередині України. Серед них: відмова з популістських міркувань підвищувати ціни на газ для населення, неадекватні розцінки на газ українського видобутку, заморожені можливості видобутку газу на шельфі Чорного моря, а також те, що сьогодні НАК «Нафтогаз України» перетворився на «дійну корову» для бюджету. «Відповідно, проблеми з оплатою газу - це не проблеми контракту, це проблеми внутрішньої української політики й адекватності господарювання всіх гілок української влади. Головна проблема - це відсутність стратегічного бачення у всіх гілок і «загостреність» під вирішення тактичних миттєвих політичних завдань української влади», - вважає Є.МІНЧЕНКО. На його думку, навіть якщо перегляд договорів виникне, це нічого не вирішить. «На українській промисловості, на українському населенні це жодним чином не позначиться, тому я не бачу, чесно кажучи, у російської сторони жодної мотивації до перегляду контрактів, які, - нагадую - підписано на 11 років», - сказав російський політолог.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО відзначив невчасність ініціативи Президента України про перегляд газових домовленостей. «Позиція В.ЮЩЕНКА виникає, швидше за все, з більшовицької формули: «що гірше – то краще», яку Віктор Андрійович успадкував, мабуть, ще в комуністичних часів. Оскільки робити заяви про перегляд газових домовленостей напередодні холодної зими, щойно Україна ввійшла в опалювальний сезон – це створювати нові ризики для України. Якщо Віктор ЮЩЕНКО вважає, що домовленості щодо газу були несправедливими, чому він не порушував це питання навесні, влітку цього року, коли Україна споживала значно менше газу, чому домовленості не були переглянуті за гарячими слідами?», - сказав К.БОНДАРЕНКО. На думку політолога, така позиція Президента свідчить про його бажання дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів, а також мати додатковий політичний піар. «Думаю, що тут менше турботи про енергетичну безпеку України, а більше турботи про особистий рейтинг або навіть про зниження рейтингу прем`єр-міністра», - сказав К.БОНДАРЕНКО.