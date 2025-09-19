У дитячому будинку сімейного типу проживають діти з кількох країн, зокрема українські біженці.

У Фінляндії невідомі погрожують персоналу дитячого будинку сімейного типу, де проживають українські діти-біженці. Усе через те, що заклад розташований у занадто "розкішній" будівлі. Про це пише Yle.

Як розповіла гендиректор компанії Solum, що керує цим закладом, Ліна Пііпарі, працівники отримали в соціальних мережах "коментарі, які можна класифікувати як мову ворожнечі та індивідуальні погрози".

"Причиною негативної реакції, яка розпочалася в соціальних мережах, стало те, що групові будинки вважалися занадто дорогим розкішним житлом для дітей іммігрантів", – пише Yle.

Відео дня

Зазначається, що "розкішним" житлом дітей-мігрантів обурювався навіть депутат парламенту Йоаким Вігеліус.

За даними Yle, йдеться про котедж площею 300 квадратних метрів, розташований на березі озера в місті Тампере (південно-західна Фінляндія). Раніше будинок належав відомому фінському футболісту, його вартість оцінюється в мільйон доларів.

Зараз котедж належить комерційній фірмі, у якої його орендує компанія Solum. Solum своєю чергою виграла державний тендер на надання послуг дитячого будинку сімейного типу, запропонувавши найнижчу ціну серед усіх учасників тендеру.

Зараз у будинку проживають неповнолітні іммігранти, які прибули до Фінляндії без опікуна. Їм було надано дозвіл на проживання або тимчасовий захист. Серед них є зокрема і діти з України.

Ліна Піппарі запевняє, що погрози на адресу працівників дитбудинку наразі не вплинули на повсякденне життя дітей: вони ходять до школи, займаються спортом і загалом живуть відносно нормальним життям.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Як писав УНІАН, цього тижня у Польщі ухвалили новий закон про соціальні виплати, який передбачає жорсткі обмеження на так звані дитячі виплати українським біженцям. Тепер допомогу на дітей від польської держави можуть отримати тільки ті українці, які офіційно працюють.

Також ми розповідали, що у Нідерландах уряд виступив з ініціативою позбавити наданого житла українських чоловіків, які офіційно працевлаштовані.

Вас також можуть зацікавити новини: