Лукашенко хотів побачити, чи так страшна Західна Україна, як пишуть

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про намір співпрацювати з регіонами Західної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО повідомив сьогодні в Івано-Франківську.

За його словами, він приїхав сюди разом з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, «щоб бути солідарним із мешканцями Західної України, які потерпають від епідемії грипу».

На його думку, проблема епідемії з медичної перетворилася в “політичну карту”.

«І це погано. Адже ця зараза є не настільки страшною і неподоланною. Паніка – це найстрашніша річ», - сказав А.ЛУКАШЕНКО.

Він наголосив, що хоче співпрацювати із західними областями України.

«Тут є багато цікавого. І ми сьогодні домовимося про шляхи взаємної співпраці. Я дякую за запрошення відвідати Західну Україну, бо цей край є краєм моєї молодості. Я тут бував. Я хотів сам побачити, наскільки ця Західна Україна «страшна», як часом про неї пишуть», - сказав він.