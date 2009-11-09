Росія надасть Україні багато Арбідолу безплатно

Росія цього тижня направить в Україну гуманітарну допомогу для боротьби з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні керівник Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Росії Тетяна ГОЛІКОВА повідомила журналістам.

«Буквально цього тижня, я думаю, або у середині, або в другій половині, ми направимо відповідний вантаж, який включає 200 тисяч упаковок «Арбідола», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

За її словами, допомога Україні буде абсолютна безплатною.

Як зазначила Т.ГОЛІКОВА, на даний час МОЗ Росії спільно з МНС і Мінфіном готують проект розпорядження про надання відповідної гуманітарної допомоги Україні, яка здійснюватиметься за рахунок коштів федерального бюджету. Міністр також не виключила, що Росія, можливо, допоможе Україні і з вакциною проти грипу А/H1N1, коли визначиться з власною потребою.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прес-служба уряду РФ за результатами телефонної розмови прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ повідомила, що Росія з лютого 2010 року буде готова почати постачання в Україну вакцини проти грипу A/H1N1.

«В.ПУТІН поінформував свою українську колегу, що, починаючи з лютого наступного року, у міру збільшення обсягу власного виробництва, Росія буде готова почати постачання в Україну відповідної вакцини», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби уряду РФ, В.ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО домовилися про проведення російськими і українськими фахівцями спільної роботи з дослідження штаму вірусу грипу, виявленого в Україні. В.ПУТІН зазначив, що російська сторона буде готова поставити для цього необхідне устаткування, або за необхідності провести відповідні дослідження на своїй території.

Також В.ПУТІН повідомив, що готовий направити в Україну 200 тисяч упаковок противірусного лікарського засобу „Арбідол”.