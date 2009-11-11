Тимошенко поклала на Ющенка відповідальність за життя немовлят

Уряд сьогодні поновить дію постанов щодо надання державних гарантій на закупівлю реанімаційного медичного обладнання, необхідного для боротьби з епідемією грипу, які вчора були ветовані рішенням Президента. Про це прем’єр-міністр заявила сьогодні на початку засідання уряду, повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів .

Юлія Тимошенко заявила, що накладено вето на всі контракти та постанови, які забезпечували термінову закупівлю реанімаційних машин та високоякісно обладнаних «швидких допомог»: «Все це є боротьба з епідемією та підготовка до другої хвилі, яку обіцяють сьогодні для України і для всього світу експерти ВООЗ». «Сьогодні ми проголосуємо і поновимо дію цих постанов. Сподіваюся, що він знову не накладе на них вето, що хоч трішки відповідальності у Президента з’явиться за життя і здоров’я людей», - сказала прем’єр-міністр.

За її словами Україна домовилася з Австрією про поставки апаратів штучної вентиляції легенів, спеціальних реанімаційних столів та інкубаторів для новонароджених дітей. Глава Уряду додала, що найбільш уразливими під час епідемії є вагітні жінки, при захворюванні яких на сьомому-дев’ятому місяці вагітності лікарі приймають рішення про дострокові пологи, після чого немовля, щоб врятувати йому життя, необхідно покласти в спеціальний реанімаційний інкубатор: «Сьогодні це обладнання мусило прийти з Австрії, відвантажуватися, але вчора, щоб зупинити цей процес, Президент наклав вето на постанови. Я хочу запитати: хто буде відповідати за життя кожного немовля, яке не отримало таке обладнання?».

За словами Тимошенко, ситуація з “блокуванням президентом роботи Уряду” буде ще одним предметом розгляду сьогоднішнього засідання, після чого буде направлено відкрите звернення до Глави держави: «Я звертаюся до кожного міністра, щоб сьогодні до закінчення засідання таке відкрите звернення ми проголосували і відправили до Президента країни».

Нагадаємо, що вчора указом № 916/2009 Віктор Ющенко зупинив дію двох постанов уряду про надання держгарантій. Йдеться про постанову КМУ №1090 від 14 жовтня, якою «Украгролізинг» отримує державні гарантії під залучення кредитів на 1,3 млрд. гривень для “реалізації інвестиційних проектів, пов`язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва”. Та про постанову №1092 від 14 жовтня 2009, якою КМУ дозволив підприємству «Укрмедпостач» взяти під держгарантії кредит на 500 млн. доларів “для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами”.

В указі Президента зазначалося, що уряд намагається навидавати держгарантій за кредитами на суму понад 50 млрд. гривень, тоді як під Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» установлено, що у 2009 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України загалом в обсязі, що не перевищує 37.000.000 тис. гривень.

У інтерв’ю УНІАН голова Тернопільської облдержадмінстрації Юрій Чижмарь заявив, що ця область подавала “перші відомості щодо захворюваності на пневмонію, починаючи з 17 жовтня”, але до 30 жовтня, коли на території України було введено карантин, жодної реакції уряду не було. А мер Львова Андрій Садовий у відповідь на запитання кореспондента УНІАН, що місто отримало з 50 мільйонів гривень, які уряд виділяв на протидію епідемії свинячого грипу ще навесні, заявив: “Я про ці гроші взагалі не чув...”