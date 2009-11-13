Financial Times про нещасливу Україну, Анну Кареніну і позицію ЄС

"Всі щасливі сусіди Євросоюзу схожі один на одного, а всі нещасливі нещасливі по-своєму, і в першу чергу це стосується України. Що може зробити ЄС, щоб гарантувати щасливий фінал саги про Україну, не в приклад "Анні Кареніній" Льва Товстого?" - пише Тоні Барбер в The Financial Times.

Глобальна фінансова криза ударила по українській економіці, загостривши політичну конкуренцію, яка паралізує політику і створює враження нескінченної нестабільності.

"Помаранчева революція" не зуміла викорінити корупцію, яка процвітає в українському діловому світі, особливо в енергетичному секторі. Після січневої газової кризи українська влада майже нічого не зробила, щоб добитися прозорості в цій галузі.

Всі ці складнощі пояснюють, чому ЄС не бажає давати Україні навіть примарної обіцянки, що коли-небудь її запросять в блок. Але Євросоюз все більше відчуває, що не може більше пускати відношення з цією країною на самоплив, пише автор статті.

Дехто вважає, що вирішальним моментом з погляду відносин України і ЄС стануть президентські вибори 17 січня. Якщо вони будуть недостатньо вільними і демократичними, іміджу України в очах ЄС буде завдано катастрофічного удару.

В України є друзі в ЄС, але і політичні лідери України, і Євросоюз повинні докласти зусиль, щоб чаша вагів схилилася в потрібну сторону, робить висновок автор.

Инопресса