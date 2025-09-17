Лише 10% згодні з заявою Дональда Трампа про те, що російська атака була "помилкою".

Абсолютна більшість громадян Польщі не згодні з заявою президента США Дональда Трампа про "випадковість" російської атаки дронами у ніч на 10 вересня.

Як пише wiadomosci.wp.pl, згідно з опитуванням IBRiS, 81,7% поляків не вважають, що вторгнення російських дронів у польський повітряний простір було помилкою, як це припустив президент США Дональд Трамп.

Лише 10,6% погоджуються з таким припущенням і ще 7,7% респондентів не мають думки з цього питання.

Видання нагадує, що заява Трампа про те, що інцидент міг бути помилкою, зіткнулася з різкою критикою в Польщі.

Так, віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський та лідер партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський рішуче відкинули це тлумачення.

"Ні, це не була помилка", – наголосив Сікорський у соціальних мережах.

Водночас опитування виявило відмінності у сприйнятті інциденту серед виборців різних партій. Найбільшу підтримку теорії помилки мають виборці Конфедерації (18%), Громадянської коаліції (17%) та Нових лівих (17%). Виборці ПіС, навпаки, найбільш скептично ставляться до цього пояснення, лише 4% вважають, що це міг бути випадковий вчинок.

Опитування було проведене Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS за допомогою комп'ютерних телефонних інтерв'ю (CATI) 13-14 вересня 2025 року на вибірці з 1067 поляків.

Атака дронів на Польщу

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 вересня в Польщу вторглися російські дрони. Премʼєр-міністр Дональд Туск офіційно це підтвердив і визнав, що це були саме російські ударні безпілотники.

Водночас Дональд Трамп, коментуючи атаку російських дронів на Польщу, заявив, що "можливо, це була помилка". Така слабка реакція викликала тривогу у Європі, і змусила багатьох членів НАТО засумніватися в готовності Трампа захищати їх у разі реального російського нападу.

