На тлі планів розпочати підготовку польских зенітників під керівництвом українських фахівців, цього тижня до України приїде делегація польських військових високого рівня. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з безпекових міркувань такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі. Делегацію ми очікуємо цього тижня", - сказав речник МЗС.

За його словами, делегація буде на високому рівні.

"Я думаю, що подальші деталі ви побачите від Міністерства оборони щодо цього візиту. Я можу підтвердити, що такий візит відбудеться, і він буде на високому рівні. Ми готові ділитися досвідом з Польщею", - розповів Тихий.

Поляки хочуть вчитися у ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польські антидронні команди під керівництвом українських операторів пройдуть навчання протидії атакам російських безпілотників.

За словами Сікорського, навчання будуть проходити в навчальному центрі НАТО, який знаходиться на території Польщі, оскільки там це буде безпечніше, ніж в самій Україні.

Він додав, що Захід має враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки.

