Щоб скористатися трубопроводом для перекидання піхоти біля Куп'янська, росіянам довелося спочатку її відремонтувати. На це пішло кілька місяців. Після чого трубу швидко знову вивели з ладу, зараз використовувавати її неможливо. Про це в інтерв’ю "Фабриці новин" розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, раніше ця труба вже була пошкоджена, але росіяни протягом чотирьох місяців змогли її відремонтувати, оскільки ця територія опинилася під їхнім контролем. За словами військового, противник міг користуватися трубою недовго, а про те, що ворог переправляється нею, дізнались від тих росіян, яких було взято у полон.

"На поточний момент, за рахунок вогневих засобів, був нанесений удар саме в те місце, де труба проходить під річкою Оскіл, іде по дну. І як наслідок, вона дещо булькнула: наповнена водою, скоріш за все. І не тільки водою", - прокоментував боєць вже поточну ситуацію.

При цьому Федоренко підкреслив, що не виключено, що противнику з плином часу знову вдасться її відремонтувати, оскільки місце нового пошкодження знаходиться так само в межах контрольованої загарбниками території.

Він запевнив, що на поточний момент Сили оборони тримають під контролем всі виходи і саме місце, де проходить труба під землею.

"Але пошкодження труби – це тимчасова міра. Це не вирішує ситуацію. Вирішує ситуацію затоплення. А загалом вирішує ситуацію викопування труби", - наголосив Федоренко.

На його переконання, у визначеному напрямку вже працює обласна Харківська адміністрація.

"Це така історія, що вона чимсь схожа на Троянського коня. З одного боку труба нам потрібна, щоб газифікувати, з іншого боку ми наражаємо на ризик Сили оборони в той момент, якщо противник просунеться далі", - наголосив Федоренко

Він зауважив, що у прикордонних з РФ областях багато подібних мереж, які можуть використовувати росіяни. І тому, на переконання військового, всі держадміністрації мають зробити висновки, включно з тим, як альтернативно забезпечити населений пункт газом тощо.

"Коли війна наближається до того чи іншого місця, наприклад, як до Куп’янська, очевидно, що в Сил оборони немає можливості загнати туди величезний трактор, який вириє трубу у 1,5-2 км. А після того як вириє, її треба розрізать і відвезти у місце відповідного зберігання. У випадку, якщо Силам оборони вдалося відстояти територію, посунути противника, вкопали назад, зварили, пустили газ до того села, до якого потрібно. Але питання в тому, що ці роботи треба проводити заздалегідь. Зараз зрозумілий театр бойових дій, зрозумілі наміри противника, куди він буде тиснути, де буде намагатись здобути успіх", - каже Федоренко.

Військовий наголосив, що ми маємо прораховувати всі варіанти. І щодо поточної ситуації у самому Куп’янську Федоренко каже, що вона складна.

"Там частково залишаються цивільні. Близько 900 чоловік залишаються в місті. Противник розуміє, що ми не відкриваємо вогонь по цивільним. І вони перевдягаються в цивільне", - зауважив він.

За його словами, основне завдання у окупантів – політичне, розгорнути "ганчірку"-триколор і сфотографуватись. Але групи противника, що проникли в місто, зачищаються.

"Противник не контролює жодного з районів Куп’янська. Але пристуність розвідувально-диверсійних груп висока в місті. Тому йдуть зараз складні вуличні бої по пошуку та ліквідації цих груп", - сказав командир полку "Ахіллес".

Операція "Труба": під Куп'янськом

Як повідомляв УНІАН, американський Інститут вивчення війни писав, що зафіксований вже третій епізод використання росіянами трубопроводів для непомітного перекидання піхоти і це може свідчити про системну практику поширення набутого досвіду між російськими підрозділами. Вперше росіяни вдалися до такої тактики під час боїв за Авдіївку, а вдруге - на фінальному етапі боїв за Суджу.

Разом з тим аналітики не виключають, що використання трубопроводів може бути просто імпровізацією на місці окремих російських підрозділів в умовах постійної присутності українських дронів над полем бою.

